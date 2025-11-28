Движение временно закрыто на Тверской улице

Фото: ТАСС//Олег Елков

Движение транспорта временно перекрыто на Тверской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистам рекомендовано объезжать закрытый участок по улице Петровке. Также ведомство призвало водителей быть внимательными при построении маршрута.

Ранее москвичей и гостей города предупреждали о планируемых ограничениях на улице Гарибальди. Уточнялось, что с 1 по 10 декабря будет перекрыта одна из дорожных полос в районе дома № 58, корпуса № 1 по улице Новочеремушкинской.

Кроме того, на этом участке временно запретят парковку автотранспорта. Вводимые ограничения связаны с проведением строительных работ.

