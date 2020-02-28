S7 будут выполнять чартерные рейсы в Южную Корею как минимум до середины марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания S7 планирует выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе пояснили, что им необходимо вернуть в Россию более 10 тысяч пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы в Южную Корею с вылетами на март. В компании добавили, что сетка расписания чартерных рейсов расписана до середины марта.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта ограничат авиасообщение с Южной Кореей. Это связано со вспышкой коронавируса. Исключение сделают только для рейсов "Аэрофлота" и ее "дочки" "Авроры".
В S7 Airlines сочли запрет на полеты в Южную Корею грубым нарушением конкуренции. Компания выполняет до 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, до четырех рейсов в неделю – из Новосибирска, до трех рейсов в неделю – из Иркутска.
Вспышка эпидемии коронавируса коснулась и российско-итальянских коммуникаций. Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что около 20 тысяч граждан РФ в настоящий момент пребывают в Италии. Воздержаться от поездок на Апеннинский полуостров призвали Ростуризм и МИД. 27 февраля также стало известно, что все организованные туристы из России покинут Италию до середины марта.
Эпидемия коронавируса впервые возникла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.
Инфекция продолжает разлетаться по миру. 28 февраля о первых случаях заражения объявили в Нидерландах и Литве.
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