В S7 назвали ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции

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Авиакомпания S7 назвала грубым нарушением конкуренции решение ограничить авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора S7 Group Антона Еремина.

"Такой запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу "Аэрофлот". Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок", – заявил Еремин.

Он пояснил, что если в случае с запретом на полеты на китайских маршрутах Шереметьево был выбран единственным аэропортом для снижения риска дальнейшего распространения вируса, то в случае с Южной Кореей рейсы будут принимать несколько аэропортов.

В среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта закроют авиасообщение между РФ и Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и ее "дочки" "Авроры".

Также глава оперативного штаба заявила о продлении до 1 апреля введенных в РФ ограничений из-за коронавируса. В частности, это касается ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.

Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

