В S7 назвали ограничение полетов в Южную Корею грубым нарушением конкуренции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Авиакомпания S7 назвала грубым нарушением конкуренции решение ограничить авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора S7 Group Антона Еремина.
"Такой запрет коснется 90% емкостей конкурентов "Аэрофлота" и при этом не затронет саму группу "Аэрофлот". Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок", – заявил Еремин.
Он пояснил, что если в случае с запретом на полеты на китайских маршрутах Шереметьево был выбран единственным аэропортом для снижения риска дальнейшего распространения вируса, то в случае с Южной Кореей рейсы будут принимать несколько аэропортов.
В среду глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта закроют авиасообщение между РФ и Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и ее "дочки" "Авроры".
Также глава оперативного штаба заявила о продлении до 1 апреля введенных в РФ ограничений из-за коронавируса. В частности, это касается ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.
Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.
Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
Введенные в РФ ограничения из-за коронавируса продлили до 1 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: