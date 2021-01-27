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Boeing 737 MAX разрешили вернуть к эксплуатации в Европе. Соответствующее заявление сделало Агентство ЕС по авиационной безопасности (EASA).

"Модифицированная версия Boeing 737 MAX может вернуться к эксплуатации в Европе", – говорится в сообщении.

В EASA подчеркнули, что завершили независимое исследование самолета.

В ноябре прошлого года возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX разрешило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

При этом ФАУ требует переобучения пилотов. Также отмечается, что порядок проверки самолетов регулятором поменяется после того, как будет одобрен конгрессом.

Руководитель Boeing по гражданским самолетам Стэн Дил добавил, что компания будет взаимодействовать с авиарегуляторами других стран, чтобы возобновить полеты.

В Росавиации заявили, что в России продолжается процесс сертификации изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) Boeing 737 МАХ. Там указали, что в рамках данного процесса в обязательном порядке будут учитываться выводы других регуляторов касательно возвращения Boeing 737 MAX в эксплуатацию.

Использование Boeing 737 MAX приостановили во многих странах, включая Россию, США и государства Евросоюза, после двух катастроф – в Эфиопии и Индонезии.

Руководство Boeing тогда признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS).