США отменили запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

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Фото: TASS/ZUMA/Paul Christian Gordon
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.
"Мы сделали все возможное, чтобы убедиться, что подобные аварии больше не повторятся", – приводит слова главы регулятора Стивена Диксона Reuters.
Кроме того, ФАУ требует переобучения пилотов. также отмечается, что порядок проверки самолетов регулятором поменяется после того, как будет одобрен конгрессом.
Ранее ФАУ неоднократно критиковали за близость к авиапроизводителю и необъективные результаты мониторинга технического состояния лайнеров.
Руководитель Boeing по гражданским самолетам Стэн Дил добавил, что компания будет взаимодействовать с авиарегуляторами других стран, чтобы возобновить полеты.
В Росавиации заявили, что в России продолжается процесс сертификации изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) Boeing 737 МАХ.
Там указали, что в рамках данного процесса в обязательном порядке будут учитываться выводы других регуляторов касательно возвращения Boeing 737 MAX в эксплуатацию.
Использование Boeing 737 MAX приостановили во многих странах, включая Россию, США и государства Евросоюза, после двух катастроф – в Эфиопии и Индонезии.
Руководство Boeing тогда признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS).
Компания Boeing возобновила производство 737 MAX
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