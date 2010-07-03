Новые станции метро разгрузили "Саларьево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После открытия четырех новых станций Сокольнической линии в ТиНАО "Саларьево" разгрузилось на вход на 14%, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Пассажиропоток перераспределился, так что теперь туда заходит на пять тысяч пассажиров меньше.

Благодаря станциям "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" время поездок по городу для жителей поселений Московский и Сосенское уменьшилось до 40 минут в день. С открытием южного и юго-западного участков БКЛ у горожан появятся три дополнительные пересадки на радиальные линии метро, в том числе на "Проспект Вернадского" Сокольнической линии. Новая пересадка улучшит транспортную доступность, так что до центра Москвы доезжать станет не нужно.

Например, после открытия станции "Проспект Вернадского" БКЛ пассажиры станции "Саларьево" смогут добраться до "Профсоюзной" соседней Калужско-Рижской линии за 25 минут вместо 40. От той же "Саларьево" до "Раменок" Солнцевской линии время в пути сократится вдвое.

Четыре новые станции красной ветки начали работать 20 июня. По словам мэра, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка.

В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово". До нее ветку собираются продлить к 2023 году.

Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, до конца 2019 года в Москве должны достроить еще шесть станций подземки. Это "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии и северо-восточный участок Большой кольцевой линии – от "Авиамоторной" до "Лефортово".

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что в ближайшие пять лет общая протяженность метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.