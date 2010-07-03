Территорию у станции метро "Коммунарка" благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Завершено благоустройство у новой станции метро "Коммунарка", говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Проезжую часть расширили до семи метров, чтобы организовать две полосы движения шириной по 3,5 метра. Такая ширина полос позволяет пустить по этому маршруту автобусы", – указано в сообщении.
Специалисты разбили порядка 11 тысяч квадратных метров газона. Общая площадь благоустройства — 3,1 гектара.
"Путь к станции "Коммунарка" проходит по улице Фитаревской. До благоустройства эта улица была плохо освещенной, покрытие проезжей части было изношено, а тротуаров практически не было", – рассказали в департаменте капремонта. Теперь там установлены свыше 30 фонарей с энергоэффективными лампами.
Накануне Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховка" и "Коммунарка". Большая часть участка проходит над землей в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
"Это наш город": Собянин открыл новый участок Сокольнической линии метро
Пока "Коммунарка" – конечная на этой ветке, но в будущем за ней построят станцию "Потапово", которая улучшит транспортное обслуживание новых жилых кварталов поселения Коммунарка и района Южное Бутово.
В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основной декоративный элемент – светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля.
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