Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 15:34

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/lightpoet

В аэропорту Калуги вновь объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это необходимо для безопасности полетов, говорится в его сообщении.

Аэропорт в Калуге не принимал самолеты на посадку и не отправлял рейсы ранним утром понедельника, 26 мая. Затем ограничения были сняты.

С 06:57 ограничения в аэропорту Калуги были еще раз введены. Их сняли примерно к середине дня.

Тем временем стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines временно отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах. Туроператоры рекомендуют пассажирам ждать информации о новом времени вылета.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика