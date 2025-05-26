Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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В аэропорту Калуги вновь объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это необходимо для безопасности полетов, говорится в его сообщении.

Аэропорт в Калуге не принимал самолеты на посадку и не отправлял рейсы ранним утром понедельника, 26 мая. Затем ограничения были сняты.

С 06:57 ограничения в аэропорту Калуги были еще раз введены. Их сняли примерно к середине дня.

Тем временем стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines временно отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах. Туроператоры рекомендуют пассажирам ждать информации о новом времени вылета.