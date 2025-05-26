Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме того, такие же меры безопасности были отменены и в калужском аэропорту. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник, 26 мая, в связи с отражением атак БПЛА в столичном регионе. Аэропорт Калуги был закрыт почти 11 часов.

В данный момент меры безопасности продолжают действовать в воздушных гаванях Череповца и Нижнего Новгорода.