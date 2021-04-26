Трамвай № 6 возобновил движение после ремонтных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 26 апреля, трамваи № 6 снова начали ходить в Южное и Северное Тушино после ремонтных работ, которые завершились на 15 дней раньше срока, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь пассажиры могут без пересадки доехать от станции метро "Сокол" до остановки "Братцево" и обратно.

Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, о маршруте № 6 москвичи часто оставляли сообщения в чат-боте и соцсетях, поэтому движение трамваев на этом участке запустили на 15 дней раньше.

Глава Дептранса поблагодарил жителей столицы за терпение и напомнил, что теперь ремонт будет проходить по ночам и в выходные.

Ранее сообщалось, что до середины 2022 года Москва получит более 200 современных низкопольных трамвайных составов с кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. По его словам, через три года на линиях будут курсировать только составы нового поколения.