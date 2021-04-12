Новые трамваи "Витязь-М" запустили на северо-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новые низкопольные трамваи "Витязь-М" запустили на северо-западе Москвы, сообщил журналистам начальник управления развития рельсового транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Титов.

По его словам, это новая поставка. В прошлом году была предыдущая версия этого трамвая.

"Сейчас мы улучшили ее экстерьер и интерьер, сидячих мест станет больше – 70, а не 60. Проходы шире", – сказал Титов.

Он пообещал, что трамваи новой модификации будут поставляться в этом и следующем году – всего порядка 114 трамваев "Витязь". Причем как трехсекционные, так и односекционные вагоны.

Ранее сообщалось, что до середины 2022 года Москва получит более 200 современных низкопольных трамвайных составов с кондиционерами, низким полом, Wi-Fi, USB-зарядками. Трамвай в течение часа может перевезти в три раза больше пассажиров (15–18 тысяч пассажиров), чем автобус (до 5 тысяч пассажиров).

Сергей Собянин сообщил, что обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. По его словам, через три года на линиях будут курсировать только составы нового поколения.

Мэр Москвы отметил, что в 2021 году в рамках обновления парка столичного общественного транспорта планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости.