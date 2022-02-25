Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний

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Воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 по московскому времени в субботу, 26 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в своем Twitter-аккаунте.

"Соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются", – сообщил Мюллер.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства государства для российских авиакомпаний.

Ранее Россия ограничила использование воздушного пространства для самолетов из Великобритании. Уточнялось, что мера является ответом на недружественные решения авиационных властей Великобритании.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.