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политика

16:37

Чехия перестала выдавать виды на жительство гражданам РФ

политика

Фото: depositphotos/Dink101

Чехия в ответ на специальную военную операцию РФ по защите ДНР и ЛНР останавливает выдачу виз и временных видов на жительство российским гражданам. Об этом ТАСС сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям", – заявил премьер-министр.

До этого стало известно, что Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ. В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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