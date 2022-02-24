Латвия прекратила выдачу виз россиянам

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Латвия прекратила выдачу виз гражданам России из-за военной специальной операции на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

На своей странице в Twitter он уточнил, что исключение касается особых гуманитарных вопросов. Кроме того, МИД Латвии отозвал российского посла для консультаций.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала. По его словам, решение было принято из-за ситуации вокруг Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

