Движение по Лубянской площади Москвы после ЧП в ЦДМ восстановлено

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Движение для автотранспорта на Лубянской площади возобновили после ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

О хлопке в ЦДМ стало известно 24 августа. Как утверждали СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон. Тем не менее пожарные не зафиксировали признаков возгорания.

В результате ранения получили три человека. Двоих из них доставили в Институт имени Склифосовского, а еще одному оказали помощь на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека и выразил соболезнования его семье. По словам мэра, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.

В связи с происшествием ЦДМ приостановил свою работу. Администрация комплекса заявила о готовности оказать помощь семьям пострадавших.