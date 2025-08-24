24 августа, 19:51Транспорт
Движение по Лубянской площади Москвы после ЧП в ЦДМ восстановлено
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Движение для автотранспорта на Лубянской площади возобновили после ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
О хлопке в ЦДМ стало известно 24 августа. Как утверждали СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон. Тем не менее пожарные не зафиксировали признаков возгорания.
В результате ранения получили три человека. Двоих из них доставили в Институт имени Склифосовского, а еще одному оказали помощь на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека и выразил соболезнования его семье. По словам мэра, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.
В связи с происшествием ЦДМ приостановил свою работу. Администрация комплекса заявила о готовности оказать помощь семьям пострадавших.
