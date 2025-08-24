Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения на работу начали действовать в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В частности, гавань перестала принимать и выпускать воздушные суда. Как пояснил Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне, 23 августа, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Спустя почти 6 часов их сняли, однако в воскресенье, 24 августа, вновь вернули.

Спустя время гавань возобновила обслуживание рейсов. Они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Всего за примерно 20 часов работы в соответствующем режиме было отменено 90 рейсов на вылет и задержано около 80. Еще 42 борта были перенаправлены на другие аэродромы.