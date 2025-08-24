Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в авиагавани Самары. Спустя некоторое время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Также 23 августа ограничения коснулись воздушных гаваней Нижнего Новгорода и Пулково. Аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты.