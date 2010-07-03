Причины остановки поездов на МЦК выяснит спецкомиссия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Причины остановки поездов на МЦК утром в пятницу, 24 мая, предстоит выяснить представителям специальной комиссии.

Ранее сообщалось, что на МЦК по техническим причинам приостанавливалось движение поездов. Инцидент произошел из-за неисправности стрелочного перевода. Электрички временно не ходили на перегоне в сторону станции Зорге.

"Специальная комиссия железнодорожников выясняет причину приостановки движения "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки. Незапланированная стоянка была непродолжительной – 17 минут", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

Между парой электричек образовался увеличенный интервал. Для его устранения на линию выпустили два дополнительных состава. Уточняется, что по часовой стрелке движение осуществлялось штатно.

Ранее сообщалось, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.

В течение рабочей недели в работе московского метро произошли два сбоя. Накануне на серой ветке из-за механической поломки на станции "Алтуфьево" остановился состав, еще два встали следом за ним. Пассажиров эвакуировали, медициская помощь никому не потребавлась.

Во вторник поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причина инцидента – падение напряжения в контактном рельсе.

