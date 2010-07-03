Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график. Об этом сообщила пресс-служба московского метро в Twitter.

Около полутора часов назад на серой ветке возобновили движение поездов.

Пассажиры наземного транспорта не платили за проезд до полного восстановления движения. До 23:00 курсировали бесплатные автобусы.

Три поезда застряли в тоннеле. Сбой в движении сначала привел к увеличенным интервалам, а затем к остановке движения от "Савеловской" до "Алтуфьева".

Один состав остановился из-за технической неисправности, два других встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до "Бибирево". Пассажиров эвакуировали, никто из них за помощью врачей не обращался.