Поезда на участке серой ветки метро остановились из-за сломавшегося состава

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Застрявшие в тоннеле на Серпуховско-Тимирязеской линии поезда начали движение. Они своим ходом вернулись на станцию "Бибирево", передает "Интерфакс".

Всех пассажиров из двух заблокированных в подземке составов эвакуировали.



Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.



Как уточнили в пресс-службе метро, движение на линии остановилось из-за технической неисправности поезда 760 серии. К нему уже добралась бригада. Устранение неполадок займет 20–25 минут.

Ранее из-за сломавшегося в тоннеле поезда на ветке застряли еще два пассажирских состава. В метро также извинились за причиненные неудобства.

Сперва движения поездов не было от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево", однако спустя некоторое время оно прекратилось на участке от "Савеловской" до "Алтуфьева".

В Мосгортрансе заявили, что пассажиры могут добраться до станции "Алтуфьево" на автобусах 98, 571, 352, 774, 909, 928, 284 и 559, а также электробусах т80 и т73.