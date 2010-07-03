Нет движения между станциями "Савеловская" – "Алтуфьево"

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Нет движения на серой ветке метро между станциями "Савеловская" – "Алтуфьево".

"Это необходимо, чтобы убрать неисправный состав. Скоро поедем!" – передает пресс-служба подземки в Twitter.

Ранее сообщалось, что поезда не ходят от станции "Отрадное" до "Алтуфьева". Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Три поезда застряли в тоннеле на серой ветке метро. Один из них уже ремонтируют, скоро он отправится дальше.

Двумя днями ранее поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причиной сбоя стало падение напряжения в контактном рельсе.