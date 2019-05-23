Три поезда застряли в тоннеле на серой ветке метро

Пассажиров подземки предупредили об увеличенных интервалах в движении составов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезда не ходят от станции "Отрадное" до "Алтуфьева" в обоих направлениях, сообщает Twitter метро.
Сейчас поезда возят пассажиров только от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Отрадного".
В пресс-службе подземки пояснили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Отмечается, что остановившийся поезд уже ремонтируют. Он отправится в течение 10–15 минут. В метро также извинились за причиненные неудобства.
Как уточняет "Интерфакс", из-за сломавшегося состава в тоннеле стоят еще два поезда, в которых также находятся пассажиры. Решается вопрос об эвакуации.
По данным Мосгортранса, сейчас пассажиры могут добраться до станции "Алтуфьево" на автобусах 98, 571, 352, 774, 909, 928, 284 и 559, а также электробусах т80 и т73.
В минувший вторник поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причиной сбоя в движении поездов метро стало падение напряжения в контактном рельсе.
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