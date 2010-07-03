На Большой кольцевой линии возобновилось движение

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) возобновлено. Поезда ходят челночно на двух участках кольца. Все станции БКЛ, кроме "Делового центра", уже открыты для пассажиров.

Сейчас движение идет на участках "Шелепиха" – "ЦСКА" и "ЦСКА" – "Савеловская". Пока поезда между этими станциями следуют с увеличенными интервалами челночно.

Нет движения на вилочном участке. Нельзя доехать с "Шелепихи" до "Парка Победы" и с "Шелепихи" до "Делового центра".

Станцию "Хорошевская" открыли на вход после сбоя, сообщает РИА Новости.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, как скоро будет восстановлено движение поездов в московском метро. По его словам, движение восстановят в течение полутора часов.

Вечером 21 мая три поезда остановились в тоннеле Солнцевской линии. Три состава встали на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении составила около 2,5 часа.

Более 1000 человек эвакуированы. Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался.

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