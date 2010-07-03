Движение поездов метро восстановят в течение полутора часов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, как скоро будет восстановлено движение поездов в московском метро. По его словам, движение восстановят в течение полутора часов, передает телеканал Москва 24.

Вечером 21 мая три поезда остановились в тоннеле Солнцевской линии метро. Три состава встали на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении составила около 2,5 часа.

Более 700 человек были эвакуированы. Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался.

Подробнее о происшествии – в трансляции Москвы 24.