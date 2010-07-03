Пассажиров третьего поезда метро эвакуировали

Фото: twitter.com/MetroOperativno

Пассажиры последнего поезда, который остановился в тоннеле метро, уже находятся на станции. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Более 700 человек были эвакуированы после остановки трех поездов на Солнцевской линии метро.

Три состава остановились на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении составила около 2,5 часа.

Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался. Пассажиров двух поездов уже доставили на станцию.

Подробнее об этом сбое – в трансляции Москвы 24.