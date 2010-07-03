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23 мая, 21:42

На серой ветке возобновили движение поездов

происшествия метро

23 мая, 21:42

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Фото: vk.com/best_svao

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено, сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее три поезда застряли в тоннеле, из-за чего поезда на севере серой ветке временно не ходили. Один состав остановился из-за технической неисправности, а два других встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до станции "Бибирево", а их пассажиров эвакуировали.

Сбой в движении сперва привел к увеличенным интервалам, а затем к остановке движения от "Савеловской" до "Алтуфьева".

Пока поезда в метро не ходили, пассажирам предлагали доехать до станции "Алтуфьево" на автобусах 98, 571, 352, 774, 909, 928, 284 и 559, а также электробусах т80 и т73. Помимо этого, перед горожанами извинились за предоставленные неудобства.

Как уточняет "Агентство Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС, пассажиры остановившихся в тоннеле на серой ветке метро поездов не обращались за помощью к медикам.

Спасатели и врачи ждали людей на станции "Бибирево". Сейчас там по-прежнему остаются сотрудники экстренных служб.

"В готовности при необходимости оказать помощь находились восемь единиц техники и 24 человека личного состава. На данный момент составы перемещены на платформу, ситуационных обращений к медикам не поступало", – отметили в МЧС.

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