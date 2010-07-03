На серой ветке возобновили движение поездов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено, сообщили в пресс-службе подземки.
Ранее три поезда застряли в тоннеле, из-за чего поезда на севере серой ветке временно не ходили. Один состав остановился из-за технической неисправности, а два других встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до станции "Бибирево", а их пассажиров эвакуировали.
Сбой в движении сперва привел к увеличенным интервалам, а затем к остановке движения от "Савеловской" до "Алтуфьева".
Пока поезда в метро не ходили, пассажирам предлагали доехать до станции "Алтуфьево" на автобусах 98, 571, 352, 774, 909, 928, 284 и 559, а также электробусах т80 и т73. Помимо этого, перед горожанами извинились за предоставленные неудобства.
Как уточняет "Агентство Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС, пассажиры остановившихся в тоннеле на серой ветке метро поездов не обращались за помощью к медикам.
Спасатели и врачи ждали людей на станции "Бибирево". Сейчас там по-прежнему остаются сотрудники экстренных служб.
"В готовности при необходимости оказать помощь находились восемь единиц техники и 24 человека личного состава. На данный момент составы перемещены на платформу, ситуационных обращений к медикам не поступало", – отметили в МЧС.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.