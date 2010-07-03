Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:19

На МЦК произошел сбой в движении поездов

транспорт происшествия

08:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Московском центральном кольце (МЦК) по техническим причинам почти на полчаса приостанавливалось движение поездов. Инцидент произошел утром в пятницу, 24 мая, из-за неисправности стрелочного перевода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Электрички временно не ходили на перегоне в сторону станции Зорге. Остановка поездов составила 29 минут.

Накануне вечером на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро также произошел сбой. Из-за механической поломки на станции "Алтуфьево" остановился состав, еще два встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до "Бибирево". Пассажиров эвакуировали, никто из них за помощью врачей не обращался.

Кроме того, в минувший вторник поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причиной сбоя в движении поездов метро стало падение напряжения в контактном рельсе.

Читайте также

транспорт происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика