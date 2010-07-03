На МЦК произошел сбой в движении поездов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Московском центральном кольце (МЦК) по техническим причинам почти на полчаса приостанавливалось движение поездов. Инцидент произошел утром в пятницу, 24 мая, из-за неисправности стрелочного перевода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Электрички временно не ходили на перегоне в сторону станции Зорге. Остановка поездов составила 29 минут.

Накануне вечером на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро также произошел сбой. Из-за механической поломки на станции "Алтуфьево" остановился состав, еще два встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до "Бибирево". Пассажиров эвакуировали, никто из них за помощью врачей не обращался.

Кроме того, в минувший вторник поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причиной сбоя в движении поездов метро стало падение напряжения в контактном рельсе.

