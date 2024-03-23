Движение по проспекту Маршала Жукова и Волоколамскому шоссе восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по проспекту Маршала Жукова в сторону МКАД и Волоколамскому шоссе по направлению в область восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время перекрыт съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Для объезда водителям рекомендовали выбирать Северо-Западную хорду.

Движение ранее ограничивали из-за ЧП в "Крокус Сити Холле". Вечером 22 марта там произошла стрельба, а после – пожар.

По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тысяч "квадратов". На месте происшествия работаю спасатели МЧС РФ.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



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