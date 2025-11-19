Перекрытия сняты на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перекрытия сняты на ряде улиц в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение для транспорта открыто на МКАД в районе Ленинского проспекта, на Кутузовском проспекте и площади Свободной России.

Аналогичные меры действовали накануне, 18 ноября. Машины временно не могли проехать по Тверской улице, Новоарбатскому мосту, Боровицкой площади и Кремлевской набережной. Спустя время ограничения были отменены.

Кроме того, перекрытия вводились на Пресненской и Краснопресненской набережных. Для их объезда водителям рекомендовали пользоваться улицей Красная Пресня, Новарбатским мостом, а также Третьим транспортным кольцом (ТТК).