Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 08:48

Транспорт

Перекрытия сняты на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перекрытия сняты на ряде улиц в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение для транспорта открыто на МКАД в районе Ленинского проспекта, на Кутузовском проспекте и площади Свободной России.

Аналогичные меры действовали накануне, 18 ноября. Машины временно не могли проехать по Тверской улице, Новоарбатскому мосту, Боровицкой площади и Кремлевской набережной. Спустя время ограничения были отменены.

Кроме того, перекрытия вводились на Пресненской и Краснопресненской набережных. Для их объезда водителям рекомендовали пользоваться улицей Красная Пресня, Новарбатским мостом, а также Третьим транспортным кольцом (ТТК).

Читайте также


транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика