18 ноября, 15:18Транспорт
Движение закрыли на Пресненской набережной
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ограничения на движение автомобилей ввели на Пресненской набережной. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.
Запрет также распространился на Краснопресненскую набережную, для объезда которой рекомендуется воспользоваться улицей Красная Пресня, и на Новоарбатский мост. Последний можно объехать через Третье транспортное кольцо (ТТК).
Вместе с тем ограничения были сняты с проспекта Вернадского, добавили в ведомстве.
В настоящее время похожие меры действуют на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда. Они продлятся до 22 апреля 2026 года из-за проведения ремонтных работ.
Кроме того, до 30 ноября водители не смогут проехать по одной-двум полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Ограничения будут действовать в период с 23:00 до 06:00 в связи с работами по оформлению улиц.