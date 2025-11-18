Движение закрыли на Пресненской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на движение автомобилей ввели на Пресненской набережной. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.

Запрет также распространился на Краснопресненскую набережную, для объезда которой рекомендуется воспользоваться улицей Красная Пресня, и на Новоарбатский мост. Последний можно объехать через Третье транспортное кольцо (ТТК).

Вместе с тем ограничения были сняты с проспекта Вернадского, добавили в ведомстве.

В настоящее время похожие меры действуют на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда. Они продлятся до 22 апреля 2026 года из-за проведения ремонтных работ.

Кроме того, до 30 ноября водители не смогут проехать по одной-двум полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Ограничения будут действовать в период с 23:00 до 06:00 в связи с работами по оформлению улиц.