Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились трижды за последние сутки, 19 июня. Сначала это произошло утром. Через пару часов меры были сняты.

Спустя время ограничения снова ввели, а позже также отменили. Ближе к вечеру меры были предприняты в третий раз.

