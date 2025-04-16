Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Ярославля и Нижнего Новгорода

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Временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Нижнего Новгорода сняты, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры перестали действовать в 10:37 по московскому времени, уточнил он.

Работа авиагаваней была временно приостановлена утром 16 апреля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Аналогичные ограничения ранее коснулись столичного аэропорта Внуково и авиагавани Калуги. Во время действия этих мер они не принимали и не отправляли авиарейсы.

До этого ограничения действовали в авиагаванях Волгограда, Саратова и Ульяновска, а также в аэропортах Владикавказа и Грозного. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены во всех этих авиагаванях. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.