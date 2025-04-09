Ограничения введены во Внуково и аэропорту Калуги

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Временные ограничения были введены на работу столичного аэропорта Внуково и авиагавани Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были применены для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Вечером 8 апреля аналогичные ограничения на полеты вводились в авиагаванях Волгограда, Саратова и Ульяновска. Позже, в ночь на 9 апреля, ограничения также распространились на аэропорты Владикавказа и Грозного.

Спустя некоторое время меры безопасности были отменены во всех аэропортах. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.