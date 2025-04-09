Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 23:02

Транспорт

Ограничения введены во Внуково и аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения были введены на работу столичного аэропорта Внуково и авиагавани Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были применены для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Вечером 8 апреля аналогичные ограничения на полеты вводились в авиагаванях Волгограда, Саратова и Ульяновска. Позже, в ночь на 9 апреля, ограничения также распространились на аэропорты Владикавказа и Грозного.

Спустя некоторое время меры безопасности были отменены во всех аэропортах. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.

Авиакомпании начнут оценивать по новой системе рейтингов

Читайте также


транспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика