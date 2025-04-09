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Сотрудницу МИД РФ задержали в аэропорту Франции. В связи с этим российское ведомство вызвало французского посла и устроило демарш, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что российское посольство в Париже направило в МИД страны ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве.

"В результате принятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не оставит без ответа совершенные действия, и указала, что вызов посла и нота протеста не являются окончательными последствиями, что в Париже должны понимать.

В конце марта в МИД РФ также был вызван заместитель главы канадской дипломатической миссии в Москве Брайан Эбель. Причиной стали русофобские высказывания посла Сары Тейлор после возложения цветов к монументу "Родина-мать" в Санкт-Петербурге.

Дипломату заявили о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в контексте пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференции. Также ведомство указало на попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и искажение исторических фактов.