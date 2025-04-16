Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 07:27

Транспорт

Ограничения введены на работу аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вечером 9 апреля временные ограничения на прием и выпуск рейсов были введены в столичном аэропорту Внуково и авиагавани Калуги для обеспечения безопасности полетов. Оба аэропорта не принимали и не отправляли авиарейсы.

Спустя некоторое время во Внуково отменили ограничения, затем работу возобновил и аэропорт Калуги.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика