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Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вечером 9 апреля временные ограничения на прием и выпуск рейсов были введены в столичном аэропорту Внуково и авиагавани Калуги для обеспечения безопасности полетов. Оба аэропорта не принимали и не отправляли авиарейсы.

Спустя некоторое время во Внуково отменили ограничения, затем работу возобновил и аэропорт Калуги.

