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09 апреля, 23:16

Транспорт

Ограничения на полеты сняты во Внуково

Фото: 123RF/nkooume

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

По его данным, меры безопасности были отменены в 23:05 по московскому времени.

Между тем ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. В данный момент авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее сообщалось, что пассажиры, следовавшие рейсом ТИ107 Москва – Красноярск авиакомпании NordStar, были отправлены резервным самолетом после возвращения лайнера в аэропорт.

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