Экс-жена Башарова пригрозила авиакомпании Nordwind судом из-за недопуска на рейс

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-супруга актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета пригрозила авиакомпании Nordwind судом из-за недопуска на рейс, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что вместе с сыном должна была улететь во время школьных каникул на кубинский курорт Варадеро. Они с друзьями приехали в аэропорт и прошли все необходимые процедуры. После к ним подошел якобы сотрудник Nordwind без бейджа и пропустил на посадку лишь последних, а бывшую жену актера и ребенка не пустили в самолет.

"Женщина сказала, что посадка закончилась. Никакие мои уговоры, слезы ребенка не помогли попасть на борт", – указала Башарова.

Тогда, как она отмечает, сотрудница Nordwind пригрозила ей "вызовом социальной опеки, полиции и психотерапевта", так как из-за происходящего у мальчика случилась паническая атака. При этом Башарова также рассказала, что она в течение 1,5 часа ждала багаж, который снимали с рейса.

Экс-супруга телеведущего призвала руководство Nordwind разобраться в случившемся. В противном случае Башарова пообещала обратиться в суд с иском, а также в прокуратуру и иные органы, которые отвечают за работу авиакомпании.

"Я требую возмещения материального и морального ущерба", – заключила женщина.

Сам Башаров поддержал бывшую супругу в ее намерении.

В свою очередь, в Nordwind рассказали, что у рейса, который должен был вылететь из Москвы в Варадеро 4 апреля, посадка заканчивалась за 25 минут до времени отправления. Однако ее продлили на 9 минут по причине того, что не все успели попасть в самолет.

По словам представителей авиакомпании, Башарова пришла через 10 минут после официального времени закрытия посадки, поэтому ее не пустили на рейс.

"Пунктуальность рейсов – один из приоритетов Nordwind", – сказано в заявлении перевозчика.

В авиакомпании сообщили, что начали внутреннюю проверку, связанную с действиями сотрудника Nordwind.

"Компания строго придерживается стандартов клиентского сервиса, и каждый подобный случай рассматривается с максимальным вниманием. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры", – заключил авиаперевозчик.

Ранее СМИ сообщили, что несколько пассажиров не были допущены на рейс в Шереметьево. При этом люди приехали в аэропорт заранее. Оказалось, у них возникли проблемы при проходе досмотра, в результате чего они пришли на посадку впритык.

В "Аэрофлоте" при этом заявили, что пассажиры пришли на контроль посадки уже после ее окончания. Также в авиакомпании отметили, что скоплений на линиях предполетного и пограничного контроля не было.

