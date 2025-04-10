02:09Транспорт
Аэропорт Калуги снял ограничения на полеты
Фото: depositphotos/ssuaphoto
В аэропорту Калуги отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сообщения об отправлении каких-либо рейсов на запасные аэродромы в период действия ограничений не поступали.
Временные ограничения на прием и выпуск рейсов были введены в столичном аэропорту Внуково и авиагавани Калуги вечером 9 апреля для обеспечения безопасности полетов.
Оба аэропорта не принимали и не отправляли авиарейсы. Спустя некоторое время во Внуково отменили ограничения.
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