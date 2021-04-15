Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня, телеграмму с этой информацией Росавиация разослала авиакомпаниям. Об этом сообщает ТАСС.
"В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией", – говорится в тексте.
Авиасообщение между Россией и Великобританией изначально было приостановлено 22 декабря 2020 года. Такая мера стала реакцией на распространение особого "британского" штамма коронавируса, который был признан более заразным.
Позже ограничение несколько раз продлевали, в последний раз – до 16 апреля 2021 года.
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