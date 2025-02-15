Ограничения сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что аэропорты возобновили работу в 08:45 по московскому времени.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, один – во Владикавказ", – рассказал Кореняко.

До этого временные ограничения были сняты в аэропортах Ульяновска, Калуги, Саратова и Волгограда.

Ранее самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми. В связи с этим аэропорт был временно закрыт для приема и отправления самолетов, однако позже он возобновил работу.