15 февраля, 09:47Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Отмечается, что аэропорты возобновили работу в 08:45 по московскому времени.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, один – во Владикавказ", – рассказал Кореняко.
До этого временные ограничения были сняты в аэропортах Ульяновска, Калуги, Саратова и Волгограда.
Ранее самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми. В связи с этим аэропорт был временно закрыт для приема и отправления самолетов, однако позже он возобновил работу.
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