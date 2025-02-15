Временные ограничения в аэропорту Калуги сняты

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Временные ограничения, которые были введены в аэропорту Калуги, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они перестали действовать в 08:00 по московскому времени. В данный момент авиагавань вновь принимает и выпускает воздушные суда.

Поводом для введения ограничений послужила необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Помимо Калуги, утром 15 февраля они вводились в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Саратова и Ульяновска. Эти авиагавани было решено временно закрыть по той же причине.

К настоящему моменту ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова были сняты. В первом они перестали действовать в 07:19 по московскому времени, а во втором – в 07:30 по московскому времени.