15 февраля, 07:39Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/mike_kiev
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения были отменены в 07:19 по московскому времени.
Данные меры вводились в аэропорту Волгограда утром 15 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, аналогичные ограничения введены и продолжают действовать в авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.