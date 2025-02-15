Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения были отменены в 07:19 по московскому времени.

Данные меры вводились в аэропорту Волгограда утром 15 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, аналогичные ограничения введены и продолжают действовать в авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.