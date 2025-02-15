Временные ограничения отменили в аэропорту Саратова

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Временные ограничения, которые затрагивали прием и выпуск самолетов, были отменены в аэропорту Саратова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 07:30 по московскому времени. Информация о возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы в период действия ограничений не уточняется.

Запреты на прием и выпуск самолетов были временно введены утром 15 февраля в авиагаванях семи российских городов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя некоторое время ограничения сняли в аэропорту Волгограда.