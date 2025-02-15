Временные ограничения в аэропорту Ульяновска сняты

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Временные ограничения, действовавшие в аэропорту Ульяновска, отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его данным, аэропорт вновь начал свободно принимать и выпускать гражданские самолеты в 08:30 по московскому времени.

Причиной для введения ограничений представитель агентства назвал необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Помимо Ульяновска, утром 15 февраля они вводились в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги и Саратова. Эти авиагавани было решено временно закрыть по той же причине.

К настоящему моменту ограничения в аэропортах Волгограда , Саратова и Калуги были сняты. В первом они перестали действовать в 07:19 по московскому времени, во втором – в 07:30, а в третьем – в 08:00.