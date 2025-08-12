Форма поиска по сайту

12 августа, 09:57

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска

Фото: 123RF/vkrupenkin

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова.

Кроме того, на территории Пензенской области был введен план "Ковер".

В течение нескольких часов ограничения были сняты в Пензе и Саратове.

