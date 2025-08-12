В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения

Фото: 123RF/olgavolodina

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань вновь начала прием и выпуск гражданских судов. Работа с рейсами осуществляется в соответствии с расписанием.

Ограничения объявлялись в целях обеспечения безопасности полетов примерно в 08:23 по московскому времени. Тогда же они распространились на авиагавани Нижнекамска и Оренбурга.

Одновременно с этим запреты были сняты в Саратове и Пензе, где вводились в 05:23 и 05:53 по Москве соответственно. Причем на территории Пензенской области действовал план "Ковер", а также временные ограничения работы мобильного интернета.

