Временный запрет на полеты снят в аэропортах Пензы и Саратова

Временный запрет на посадку и вылет самолетов снят в аэропортах Пензы и Саратова, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на полеты вводились в авиагавани для обеспечения безопасности, уточнил представитель ведомства.

Он обратил внимание, что по той же причине аналогичный запрет начал действовать в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Оренбурга.

Более того, ограничения использования воздушного пространства распространились на аэропорты Самары, Ульяновска и Казани. В настоящий момент все они не принимают самолеты на посадку и не отправляют авиарейсы.

