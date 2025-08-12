Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 07:49

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности также были введены утром 12 августа в аэропорту Саратова. Воздушная гавань не принимает самолеты на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее Россия предложила Монголии возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы Улан-Батор – Москва – Берлин. Отмечается, что Монголия может принимать у себя самолеты, принадлежащие только России.

В настоящее время монгольские авиакомпании не осуществляют полеты в Россию, а перевозчики РФ летают в Монголию из Иркутска и Красноярска. При этом в 2024 году "Аэрофлот" открыл новое направление в Улан-Батор на основании соглашения с красноярской авиакомпанией "Красавиа".

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика