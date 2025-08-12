Ограничения введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности также были введены утром 12 августа в аэропорту Саратова. Воздушная гавань не принимает самолеты на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее Россия предложила Монголии возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы Улан-Батор – Москва – Берлин. Отмечается, что Монголия может принимать у себя самолеты, принадлежащие только России.

В настоящее время монгольские авиакомпании не осуществляют полеты в Россию, а перевозчики РФ летают в Монголию из Иркутска и Красноярска. При этом в 2024 году "Аэрофлот" открыл новое направление в Улан-Батор на основании соглашения с красноярской авиакомпанией "Красавиа".