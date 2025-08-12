12 августа, 05:23Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Саратова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Аналогичные меры безопасности уже вводились в саратовском аэропорту утром 11 августа. Спустя некоторое время ограничения были сняты.
Кроме того, такие же ограничения были введены в тот день в аэропортах Пензы, Калуги, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и Казани.
