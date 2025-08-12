Форма поиска по сайту

12 августа, 05:23

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Аналогичные меры безопасности уже вводились в саратовском аэропорту утром 11 августа. Спустя некоторое время ограничения были сняты.

Кроме того, такие же ограничения были введены в тот день в аэропортах Пензы, Калуги, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и Казани.

Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

