Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на работу сняты в аэропортах Самары и Саратова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавани возобновили прием и выпуск гражданских воздушных судов в соответствии с расписанием.

Тем не менее за время действия ограничений один самолет, летевший в Саратов, был перенаправлен на другой аэродром. Там соответствующие запреты были введены примерно в 09:44 по московскому времени.

Тогда же они затронули и аэровокзал Волгограда. В свою очередь, в Самаре меры безопасности были объявлены около 12:31.

Сейчас ограничения продолжают действовать в аэропорту Казани. Там все службы гавани, а также экипажи и авиадиспетчеры работают в усиленном режиме.